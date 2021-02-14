У неділю, 14 лютого, в ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" економічний експерт Тарас Козак розповів про співпрацю МВФ з Україною.

"Українська влада намагається комунікувати, що все за планом, але насправді відповідь дуже жорстка: грошей не буде, ви тримайтесь. МВФ не дасть нам коштів як мінімум до початку другого півріччя, адже перегляд програм очікується аж у травні. Якщо до травня ми виконаємо кілька вкрай необхідних умов, то тільки після цього можливо приїде місія... Крім впливу МВФ, я не розумію, хто ще може вплинути на нашу владу, щоб робити якісь позитивні кроки", - зазначив Козака.

Також він зазначив: "Минулого року повинно було бути два транші по 700 мільйонів. Можливо цього року буде один або максимум два транші... Першу половину року ми пройдемо досить спокійно, адже в кінці минулого року МВФ "за лаштунками" нас підтримав, хоч грошей і не дав. На сьогодні у валютних резервах уряду біля 2 мільярдів долларів".

Крім того, експерт також прокоментував ціни на нафту.

"Основна причина полягає в тому, що в світі зростає ціна на всі сировинні товари. Чому? У світі надруковано за останній рік близько 20 трильйонів доларів. І тепер ці гроші хочуть знайти собі місце і вони вкладаються в будь-які товари. Зростає нафта, пшениця українська... Друк коштів триватиме. Адже ми чули, що Байден планує знову на понад трильйон надрукувати додаткових доларів, щоб допомогти американській економіці", - додав Тарас Козак.