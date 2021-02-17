Рада разрешила судить заочно сбежавших из Украины [ Редактировать ]
Источник: Верховная Рада Украины
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2164, который направлен на усовершенствование процесса специального досудебного расследования и заочного осуждения в отношении лиц, сбежавших за границу. "За" проголосовали 299 народных депутатов.
На сайте парламента сказано, что "целью законопроекта является обеспечение неотвратимости наказания лиц, совершивших уголовное преступление и с целью избежания уголовной ответственности выехавших или находящихся в других странах".
Сейчас для начала специального досудебного расследования или экстрадиции нужно объявлять подозреваемого в международный розыск. Однако Интерпол часто отказывает украинским властям, мотивируя наличием признаков политического преследования.
В свою очередь украинские суды связывают объявление в международный розыск не с моментом вынесения постановления о розыске, а с моментом выставления Интерполом "красной карты" и, как следствие, отказывают в удовлетворении ходатайств о проведении специального досудебного расследования, ссылаясь на недоказанность обстоятельств объявления подозреваемого (обвиняемого) в розыск.
Если законопроект будет принят во втором чтении и подписан президентом, для начала заочного досудебного расследования не нужно будет объявлять подозреваемого в международный розыск. Достаточно вынесения постановления о розыске.
Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, предполагается определить два основания для объявления розыска подозреваемого:
- если его местонахождение неизвестно;
- если он уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране.
Документ также предусматривает рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и его избрание в отсутствие подозреваемого, обвиняемого при наличии постановления о его розыске. Если суд принял решение об аресте беглеца, то мера пресечения не имеет срока действия и не предусмотрен денежный залог.
Законопроектом предлагается разрешить заочное осуждение лица (при его отсутствии в суде), которое находится в международном розыске.
Накануне генпрокурор Ирина Венедиктова попросила Раду принять законопроект №2164, который позволит привлекать к ответственности обвиняемых, сбежавших из Украины. В первую очередь речь идет о чиновниках режима Януковича, которые причастны к преступлениям на Майдане.
Напомним, что суды в Киеве разрешили заочный процесс над Виктором Януковичем.
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