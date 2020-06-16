Офис генерального прокурора заочно сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему так называемому "министру обороны ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Имени подозреваемого правоохранители не называют, но из фабулы дела понятно, что речь об Игоре Гиркине (Стрелкове).

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый вместе с подчиненными ему боевиками похищал на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.

Их перевозили в оккупированный тогда Славянск, где жестоко пытали, избивали и подвергали унижениям. Гиркин лично отдал приказ убить по меньшей мере трех заложников, сообщает Офис генпрокурора.

Гиркин-Стрелков также подозревается по ст. 258-3 (управление террористической организацией), ст.294 (массовые беспорядки), ст.258 (теракт) и ст.341 (захват государственных зданий).

Россиянин объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание с целью привода в суд.

Напомним, что Игорь Гиркин "Стрелков" - один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины. Полковник ФСБ в отставке, в 2014 году он занимал должность "министра обороны" так называемой "Донецкой народной республики".

Именно он первым сообщил, что боевики сбили самолет, который оказался пассажирским Boeing 777, выполнявшим рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда в небе над Донбассом погибли 298 человек. Стрелков является одним из четырех обвиняемых по этому делу.