Гиркину заочно сообщили о подозрении в военных преступлениях [ Редактировать ]
Офис генерального прокурора заочно сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны бывшему так называемому "министру обороны ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Имени подозреваемого правоохранители не называют, но из фабулы дела понятно, что речь об Игоре Гиркине (Стрелкове).
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый вместе с подчиненными ему боевиками похищал на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины.
Их перевозили в оккупированный тогда Славянск, где жестоко пытали, избивали и подвергали унижениям. Гиркин лично отдал приказ убить по меньшей мере трех заложников, сообщает Офис генпрокурора.
Гиркин-Стрелков также подозревается по ст. 258-3 (управление террористической организацией), ст.294 (массовые беспорядки), ст.258 (теракт) и ст.341 (захват государственных зданий).
Россиянин объявлен в розыск, суд дал разрешение на его задержание с целью привода в суд.
Напомним, что Игорь Гиркин "Стрелков" - один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины. Полковник ФСБ в отставке, в 2014 году он занимал должность "министра обороны" так называемой "Донецкой народной республики".
Именно он первым сообщил, что боевики сбили самолет, который оказался пассажирским Boeing 777, выполнявшим рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда в небе над Донбассом погибли 298 человек. Стрелков является одним из четырех обвиняемых по этому делу.
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