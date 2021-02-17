Установка счетчиков газа: конечные сроки хотят продлить [ Редактировать ]
В среду, 17 февраля, в ходе заседания Верховной Рады Украины обсуждался вопрос о продлении конечных сроков установки счетчиков потребителям природного газа. Продлить их планируют до 1 января 2023 года.
Депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №4248-1. За документ проголосовали 279 народных избранников.
Отметим, закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа.
Ранее профильный комитет рекомендовал принять этот документ за основу.
Напомним, в ходе заседания Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект №2164, который направлен на усовершенствование процесса специального досудебного расследования и заочного осуждения в отношении лиц, сбежавших за границу.
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