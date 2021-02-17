Верховная Рада намерена легализовать деятельность частных детективов в Украине. Парламент на заседании в среду, 17 февраля, принял за основу соответствующий законопроект №3010. "За" проголосовали 334 народных депутата.

В Украине данный вид услуг до сих пор не определен на законодательном уровне. При этом детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности.

Закон предлагает определить виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления); квалификационные требования к частным детективам; основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг.

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Частным детективом может быть гражданин Украины с полным высшим юридическим образованием или высшим образованием по специальности "правоохранительная деятельность", владеющий государственным языком, имеющий стаж работы в области права или правоохранительной деятельности 3 года. Он должен пройти соответствующее обучение с целью занятия частной детективной деятельностью и получить свидетельство о праве на такую деятельность.

Согласно документу не может быть детективом лицо, которое:

- имеет непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за совершение уголовного преступления;

- признано судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

- состоит на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;

- лишено права на занятие частной детективной деятельностью, - в течение двух лет со дня принятия решения уполномоченным органом регулирования о прекращении права на занятие частной детективной деятельностью.

Также предлагается создать Единый реестр субъектов частной детективной деятельности.

Кроме того, в законе прописана ответственность за умышленное незаконное разглашение детективной тайны лицом, которому она стала известна в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей, если такое деяние нарушило права и интересы другого лица.

Контроль за соблюдением субъектами частной детективной деятельности требований законодательства осуществляет Уполномоченный орган в порядке, установленном Кабмином. При Уполномоченном органе предлагают создать Комиссию по рассмотрению жалоб на действия частных детективов.

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