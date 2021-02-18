На следующей неделе состоится встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главной темой разговора будет сотрудничество между странами.

"Лукашенко встретится с Путиным на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ударит новыми санкциями по Лукашенко.

Также мы писали о том, что посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Байдена и Зеленского.

По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи и визит для этого - лучшая возможность.

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