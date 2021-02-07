Вице-президент Европарламента Никола Бир выступила за введение санкций против белорусских судей и сторонников Александра Лукашенко. Об этом она заявила на онлайн-конференции Солидарность с Беларусью.

"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников Лукашенко", - сказала Бир.

По ее словам, европейские страны "должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусской властью".

В свою очередь белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его "кошельков", силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов.

Как ранее сообщали, Евроcоюз возмущен смертью белорусского активиста Романа Бондаренко, который скончался в больнице после избиения силовиками, а также ЕС готов усилить санкции против Беларуси.