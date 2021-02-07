Евросоюз ударит новыми санкциями по Лукашенко [ Редактировать ]
Вице-президент Европарламента Никола Бир выступила за введение санкций против белорусских судей и сторонников Александра Лукашенко. Об этом она заявила на онлайн-конференции Солидарность с Беларусью.
"Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников Лукашенко", - сказала Бир.
По ее словам, европейские страны "должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусской властью".
В свою очередь белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его "кошельков", силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов.
Как ранее сообщали, Евроcоюз возмущен смертью белорусского активиста Романа Бондаренко, который скончался в больнице после избиения силовиками, а также ЕС готов усилить санкции против Беларуси.
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