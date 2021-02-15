На конец февраля у президентов Беларуси и России - Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована встреча. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал о возможной повестке дня встречи.

Так, по его словам, они будут обсуждать двухсторонние отношения.

Последние события, которые происходят внутри и вокруг стран, могут подтолкнуть Россию и Беларусь к более тесным интеграционным процессам.

Макей отметил, что у президентов на столе будет лежать хороший материал для обсуждения будущего белорусско-российских отношений.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли одной из тем переговоров станет просьба Минска о выделении средств из кредита на АЭС, министр сказал:

Надо переговорить с Министерством финансов, они у нас отвечают за эту сферу, но я думаю, что тема строительства атомной станции как очень важная тема будет обсуждаться.

Он также не исключил, что тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере может быть затронута.

Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ударит новыми санкциями по Лукашенко.

Также мы писали о том, что посол Украины в США рассказал, когда может состояться встреча Байдена и Зеленского. По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи и визит для этого - лучшая возможность.

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