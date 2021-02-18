Рада назначила нового судью КСУ [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, Верховная Рада Украины назначила Виктора Кичуна новым судьей Конституционного суда. Народные депутаты поддержали кандидатуру от фракции "Слуга народа".
Рада выбирала среди таких кандидатов: Ольга Боднар-Петровская (субъект представления - фракция "Батькивщина"), Виктор Кичун ("Слуга народа"), Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа "За життя"), Руслан Сидорович ("Голос").
Также "Подробности" писали о том, что КСУ обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине. В представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".
Ранее Зеленский отозвал из Рады закон о разгоне КСУ.
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