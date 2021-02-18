Смертность в Украине увеличилась [ Редактировать ]
В четверг, 18 февраля, Государственная служба статистики обнародовала информацию о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2020 года.Об этом сообщает Госстат.
Так, смертность населения во время пандемии коронавируса к концу года превысила уровень 2019 года.
Всего с начала года в Украине:
- Умерли 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерли 581 114 человек.
- Только за один декабрь в Украине умерли 67 663 человек. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерли 47 350 человек).
- Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в прошлом году 308 817).
- Миграционный прирост составил 9 316 человек (в прошлом году - 21 512).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь - на 41 572 человек.
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