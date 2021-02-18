В четверг, 18 февраля, Государственная служба статистики обнародовала информацию о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2020 года.Об этом сообщает Госстат.

Так, смертность населения во время пандемии коронавируса к концу года превысила уровень 2019 года.

Всего с начала года в Украине:

Умерли 616 835 человек . Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерли 581 114 человек.

. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерли 581 114 человек. Только за один декабрь в Украине умерли 67 663 человек . Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерли 47 350 человек).

. Смертность превысила прошлогоднюю на 20 313 человек (в декабре 2019 года умерли 47 350 человек). Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в прошлом году 308 817).

(в прошлом году 308 817). Миграционный прирост составил 9 316 человек (в прошлом году - 21 512).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 588 354 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 314 062 человек, в том числе за декабрь - на 41 572 человек.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID. Теорию о том, что вирус был создан в лаборатории, эксперты отвергли как "не заслуживающую дальнейшего изучения".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.