В 2021 году в Корабельном районе города Николаева начнется реализация проекта масштабного строительства двухуровневой транспортной развязки с четырехполосным автомобильным тоннельным путепроводом. Развязка будет спроектирована николаевским портом "Ника-Тера" (входит в Group DF Дмитрия Фирташа) на пересечении Богоявленского проспекта и ж/д путей "Укрзализныци".



Об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета. Заказчиком проекта новой развязки выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета



Проект будет реализоваться при финансовой поддержке Николаевского порта "Ника-Тера" и компании QTerminals.



По словам Александра Сенкевича, на первом этапе осуществления проекта все расходы, связанные с разработкой предпроектной документации, взял на себя порт "Ника-Тера".



"Строительство новой развязки позволит частично решить транспортные проблемы города. Сегодня этот переезд – настоящий «транспортный тромб» города. Он проектировался еще при Союзе, без учета сегодняшних нагрузок. Из-за того, что проблема этого транспортного узла не решена, возникают огромные пробки. Это препятствует нормальной жизни николаевцев. Очень важно грамотно, шаг за шагом, решать логистические проблемы города. Я искренне благодарен бизнесу за поддержку в реализации этого проект", – отметил мэр Николаева.



Как отметил Алим Агакишиев, СЕО порта "Ника-Тера" – для разработки проектной документации необходимо получить техусловия от "Укрзализниці" и сделать специальные инженерно-геодезические изыскания. Проектирование также предполагает исследование подземных и надземных инженерных сетей и возможность их переноса.



"Наша цель помочь максимально разгрузить и оптимизировать транспортные потоки в Николаеве. Мы верим в то, что реализация этого проекта будет примером эффективного взаимодействия власти города и бизнеса. Установлены четкие дедлайны по этому проекту. Надеемся, все будет выполнено в срок. Концептуальные предложения по проектированию и строительству будут получены уже к 1 мая 2021 года. Порт не первый раз помогает городу улучшать инфраструктуру. Благоустройство городов – одно из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности всех предприятий Group DF", – комментирует Алим Агакишиев, СЕО порта "Ника-Тера".

Также в проекте будут предусмотрены благоустройство прилегающей территории с комфортной пешеходной зоной и система отвода атмосферных осадков, поверхностных и талых вод. По словам руководителя "Ника-Теры" только тщательная подготовка проекта позволит исключить лишние затраты при строительстве.



Мэр Николаева заявил, что строительство транспортного узла не повлияет на привычный ритм жизни города и будет проведено без остановки движения автомобильного и ж/д транспорта.

"Такие развязки должны быть современными и удобными для тех, кто ими пользуются. Хорошо, что проект реализуется благодаря партнерству города и бизнеса. От введения в эксплуатацию выиграют все и жители города, и бизнес", – подчеркнул Александр Сенкевич.