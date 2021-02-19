Суд отложил оглашение приговора Стерненко [ Редактировать ]
Приморский районный суд Одессы отложил на 23 февраля оглашение приговора одесскому активисту Сергею Стерненку в деле по обвинению в похищении человека. Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.
"Нам сообщили, что оглашение приговора не состоится сегодня. Отложили до вторника, 23 февраля в 10:00", - написал Стерненко.
Стерненко считает, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют его немедленно задержать.
Напомним, ранее в Одессе допросили Стерненко по делу, в котором его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Также сообщалось, что на активиста попытались напасть перед началом суда.
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