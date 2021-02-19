Приморский районный суд Одессы отложил на 23 февраля оглашение приговора одесскому активисту Сергею Стерненку в деле по обвинению в похищении человека. Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.

"Нам сообщили, что оглашение приговора не состоится сегодня. Отложили до вторника, 23 февраля в 10:00", - написал Стерненко.

Стерненко считает, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют его немедленно задержать.

Напомним, ранее в Одессе допросили Стерненко по делу, в котором его подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также сообщалось, что на активиста попытались напасть перед началом суда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.