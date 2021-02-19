Представители бизнеса отмечают, что сейчас производственные показатели логистики на железной дороге улучшились. Об этом участники рынка заявили в комментариях бизнес-изданию "Дело".

Как пишет издание, излишняя зарегулированность рынка монополистом - Укрзализныцею - привела к тому, что ж/д перевозки последние годы теряли рыночную долю. В частности, был искусственно создан дефицит локомотивов, грузы перевозились долго и т. п. Новое правление УЗ заявило о намерении сократить себестоимость перевозок путем исключения дефицита тяги и увеличения скорости доставки (оборота) грузов.

"Сегодня дефицита локомотивов не ощущается. Задержек с погрузкой нет. Оборачиваемость вагонов улучшилась на 10-15%", – сказал Богдан Мельник, руководитель управления логистики агродепартамента компании "Мироновский хлебопродукт".

Как считает Дарья Сичкарь, менеджер Комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), для эффективной работы в 2021 году нужно продолжать поддерживать оборачиваемость вагонов 6,6 суток.

"В 2020 году в работе УЗ отмечались значительные улучшения, так как был достигнут рекордный с 2015 года показатель оборота полувагона в 6,8 суток, сокращение сроков доставки грузов более чем 2 раза, в сравнении с 2019 годом, и рост показателя участковой скорости. Как отмечают участники рынка железнодорожных перевозок, улучшение операционных показателей в 2020 году привело к уменьшению количества брошенных вагонов на сети УЗ с более, чем 10 тыс. ед. в 2019 году до нескольких сотен в конце 2020 года", – прокомментировала она.

По данным УЗ, участковая скорость составов увеличилась с 29 км/час в 2019 г. до 37 км/час в 2021 г., чего удалось достигнуть за счет удлинения логистических плеч и снижения дефицита тяги.

Информацию подтвердил Александр Полищук, заместитель директора логистической компании "ЛАУДЕ.УА": "2020 год отметился рядом радикальных изменений в организации процесса перевозки грузов по сети железных дорог Украины. Были увеличены плечи работы локомотивов. Как следствие уменьшение количества остановок в пути следования поездов. А значит улучшения оборота вагонов, особенно хорошо этот эффект виден в случае перевозки контейнерных поездов".

Ранее в ЕБА состоялась встреча представителей Комитета по логистике Ассоциации с Иракли Эзугбая, директором по коммерческой работе и логистике Укрзализныци. Как сообщают в бизнес-ассоциации, во время встречи ключевым игрокам рынка железнодорожных перевозок представили основную концепцию функционирования филиала грузовых перевозок УЗ Карго (UZ Сargo).

"Эксперты Комитета по логистике засвидетельствовали поддержку реформы УЗ и готовность сотрудничать в этом направлении. Участниками были также обсуждены дальнейшие намерения УЗ по внедрению единого логистического тарифа", – сообщили в ЕБА.