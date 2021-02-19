По состоянию на пятницу, 19 февраля, курс криптовалюты биткоин превысил отметку в 54 000 доллара. Это наивысшее значение за всю историю биткоина.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже coindeck.

В частности, по состоянию на 19:25 по киевскому времени биткойн торгуется на отметке 54 015 доллара. За последние сутки он прибавил в стоимости еще почти 2%.

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