Биткойн "взлетел" до максимума за всю историю существования [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 19 февраля, курс криптовалюты биткоин превысил отметку в 54 000 доллара. Это наивысшее значение за всю историю биткоина.
Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже coindeck.
В частности, по состоянию на 19:25 по киевскому времени биткойн торгуется на отметке 54 015 доллара. За последние сутки он прибавил в стоимости еще почти 2%.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Mastercard объявили о поддержке криптовалют. Также мы рассказывали, сколько стоит и приносит майнинг биткойнов.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Forbes опубликовал рейтинг криптовалютных миллиардеров. В то же время биткоин-миллионер поиздевался над геймерами дорогим BMW с видеокартами.
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