Всего через несколько дней после того, как производитель владелец Tesla Илон Маск объявил об инвестициях в биткоин на сумму 1,5 миллиарда долларов, которые подняли стоимость криптовалюты до рекордных высот, другой крупный игрок объявил о поддержке оплаты криптовалютой.

В международной платежной системе Mastercard заявили, что сейчас готовятся к "будущему криптовалюты и платежей", объявив, что в 2021 году начнется поддержка отдельных криптовалют непосредственно в своей сети.

Корпорация финансовых услуг не указала, какие цифровые активы она будет использовать на начальном этапе, но отметила, что они будут "очень внимательны" к тому, какие криптовалюты выберут.

MasterCard

"Наша философия в отношении криптовалют проста – выбор. Mastercard вводит поддержку криптовалют, чтобы позволить клиентам, продавцам и предприятиям распоряжаться традиционной валютой или криптовалютой, как угодно. Это должно быть вашим выбором – это ваши деньги", - заявили в Mastercard.

Mastercard заявили, что рассматривают четыре ключевых момента для реализации проекта. Конфиденциальность и безопасность имеют первостепенное значение, как и протоколы строгого соответствия, включая требование "знай своего клиента", предназначенное для пресечения незаконной деятельности и обмана в платежных сетях.

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Цифровые активы также должны соответствовать местным законам и постановлениям, в которых они используются, и, наконец, они должны будут "предлагать людям стабильность, необходимую для трат, а не инвестирования".

В конце прошлого года PayPal начал позволять пользователям покупать, хранить и продавать криптовалюты "большой четверки" на своей платформе: биткойны, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash. Вероятно, именно эти криптовалюты заинтересуют и Mastercard, но только покажет, на какие из них сделает ставки платежная система.

Mastercard заявила, что поддержка криптовалюты – это огромный шаг, который потребует много работы для реализации, и поэтому конкретной даты запуска кроме общего окна 2021 года не сообщается.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как главный конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал.