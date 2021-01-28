Биткоин сейчас снова на пике своей популярности – стоимость биткоина бьет исторические рекорды стоимости, достигая 41 тысячи долларов. Те, кто в свое время успел добыть или накупить "крипту", мгновенно разбогатели. Один из таких богатых криптовалютчиков решил поиздеваться над теми, кто беднее.

Tom's Hardware поделился фотографиями человека по имени Саймон Бирн. Согласно публикации и как показано на изображениях, Бирн интегрировал установку для майнинга криптовалюты в задней части своего гибридного спортивного автомобиля BMW i8, состоящую из шести дефицитных видеокарт Nvidia RTX 3080.

Установка для майнинга в BMW i8

Саймон Бирн стал в свое время известным за демонстрацию огромной установки для майнинга, состоящую из 78 видеокарт RTX 3080. Общая стоимость такой установки составляет 93,5 тысяч долларов вместе с сопутствующим оборудованием.

Установка для майнинга, состоящая из 78 видеокарт RTX 3080

Когда майнера спросили, какой смысл в установке видеокарт в автомобиль, Бирн честно признался изданию, что он сделал это для того, "чтобы просто разозлить геймеров".

Дело в том, что криптомайнеры уже не первый раз ответственны за нехватку игрового оборудования для компьютеров нового поколения, поскольку скупают оптом все дефицитные видеокарты, чем раздражают всю игровую аудиторию.

Внутренней аккумуляторной батареи BMW i8 более чем достаточно для питания фермы из шести графических ускорителей непродолжительное время, которая потребляет около 1500 Вт, а выходная мощность аккумулятора автомобиля составляет 3500 Вт.

Демонстрация потребляемой мощности всей "фермы"

Хоть выглядит такая инсталляция эффектно, однако она абсолютно непрактична для реального майнинга криптовалют. Из-за огромного количества тепла, выделяемого графическими процессорами, задний люк транспортного средства должен все время оставаться открытым, чтобы установка не перегревалась. Также, вероятно, могут возникнуть проблемы с охлаждением в теплые летние месяцы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как американец забыл пароль от кошелька с биткоинами на $240 миллионов. Также недавно таможня выставила на продажу 2 тысячи конфискованных биткоинов, общей стоимостью в 60 миллионов евро.

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