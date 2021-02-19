Снежный шторм атаковал США: почти 50 человек погибли [ Редактировать ]
По меньшей мере 47 человек погибли в США из-за аномальных морозов и снегопадов. Власти не исключают, что количество жертв в ближайшие дни может увеличиться, пишет The Washington Post.
Больше всего погибших в штате Техас, где непогода привела к массовому отключению электроэнергии. В регионе скончались 30 человек.
Власти штата опасаются, что подачу электричества вряд ли удастся восстановить к выходным. Техас лишился 40% своих генерирующих мощностей. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.
Без электроснабжения на сегодня остаются миллионы домохозяйств Техаса. У более 12 млн отсутствует постоянный доступ к чистой водопроводной питьевой воде.
Недавно мощный снегопад "накрыл" Киев. Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды были обесточены 11 населенных пунктов.
Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.
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