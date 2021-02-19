По меньшей мере 47 человек погибли в США из-за аномальных морозов и снегопадов. Власти не исключают, что количество жертв в ближайшие дни может увеличиться, пишет The Washington Post.

Больше всего погибших в штате Техас, где непогода привела к массовому отключению электроэнергии. В регионе скончались 30 человек.

Власти штата опасаются, что подачу электричества вряд ли удастся восстановить к выходным. Техас лишился 40% своих генерирующих мощностей. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Без электроснабжения на сегодня остаются миллионы домохозяйств Техаса. У более 12 млн отсутствует постоянный доступ к чистой водопроводной питьевой воде.

Недавно мощный снегопад "накрыл" Киев. Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды были обесточены 11 населенных пунктов.

Также климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.