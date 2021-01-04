На Донбассе, в селе Благодатное Великоновоселковского района Донецкой области, произошео жуткий инцидент - подросток 2004 года рождения распилил боеприпас и подорвался на нем. В результате мальчик получил серьезные травмы разной степени тяжести. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

По данным ГСЧС, устройство сдетонировало, пострадавшего парня сразу госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.

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Стоит отметить, что повреждений и пожара удалось избежать.

Как ранее сообщлось, взрыв петарды жутко покалечил ребенка. 10-летнего мальчика попала петарда. В результате этого ребенок получил травмы разной степени тяжести.

"Подробности" сообщали, что в штатте Танесси взорвался автомобиль на одной из улиц. В результате мощного взрыва были повреждены десятки зданий, а также - ранены, как минимум, три человека.

Читайте также, под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию. В результате мощного взрыва травмы различной тяжести получили еще 9 человек.

Напомним, на Синайском полуострове прогремел мощный взрыв. Как оказалось, рецидивисты установили взрывные устройства возле газопровода и через некоторое время взорвали их.

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