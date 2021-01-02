В Черкасской области в селе Безбородьки, 2 января, в голову 10-летнего мальчика попала петарда. В результате этого ребенок получил травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского облсовета в Facebook.

Стоит отметить, что в результате инцидента ребенок получил: сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог первой-второй степени лобной части головы.

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Как отметили в центре экстренной медицинской, ребенку понадобилась экстренная помощь медиков.

Прибывшие врачи оказали мальчику неотложную помощь, а также госпитализировали его в больницу.

Как ранее сообщалось, в штатте Танесси взорвался автомобиль на одной из улиц. В результате мощного взрыва были повреждены десятки зданий, а также - ранены, как минимум, три человека.

Напомним, на Синайском полуострове прогремел мощный взрыв. Как оказалось, рецидивисты установили взрывные устройства возле газопровода и через некоторое время взорвали их.

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