В одном из детских садов Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заражение подтвердили у 9 детей, двое из них госпитализированы, еще семеро находятся на амбулаторном лечении.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Инцидент произошел 21 февраля в селе Джурин Черковского района. Заболели дети 2014-2018 годов рождения.

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в дошкольном учебном заведении находились 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в детсаду Тернополя зафиксировали вспышку опасной инфекции. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Также в населенном пункте Ярмолинцы Хмельницкой области зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. 15 человек 4 января были экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией.

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