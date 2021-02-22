В детсаду на Тернопольщине произошла вспышка опасной инфекции [ Редактировать ]
В одном из детских садов Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заражение подтвердили у 9 детей, двое из них госпитализированы, еще семеро находятся на амбулаторном лечении.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Инцидент произошел 21 февраля в селе Джурин Черковского района. Заболели дети 2014-2018 годов рождения.
"Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в дошкольном учебном заведении находились 16 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в детсаду Тернополя зафиксировали вспышку опасной инфекции. Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Также в населенном пункте Ярмолинцы Хмельницкой области зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. 15 человек 4 января были экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией.
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