На Тернопільщині у дитсадку стався спалах кишкової інфекції [ Редактировать ]
Спалах кишкової інфекції стався у дитячому садочку на Тернопільщині. Діагноз підтвердили у дев'яти дітлахів від трьох до семи років із села Джурин, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Двоє дошкільнят перебувають на стаціонарі, семеро - лікуються амбулаторно. Наразі у садочку проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
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