В детском саду Тернополя зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, 2 детей госпитализированы.

"18 февраля в г. Тернополь по ул. Паращук, 1 в дошкольном учебном заведении № 10 лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной "ротавирусной инфекции" у 11 детей (2016 - 2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из них 2 ребенка находится на стационарном лечении в Тернопольской детской больницы и 9 детей лечатся амбулаторно.

"Состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в ДОУ находилось 20 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - резюмировали чрезвычайники.

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Также в населенном пункте Ярмолинцы Хмельницкой области зафиксирована вспышка ротавирусной инфекции. 15 человек 4 января были экстренно госпитализированы с кишечной инфекцией.

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