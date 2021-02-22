Отказ МВФ дать Украине транш: Зеленский дал пояснение [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на 700 млн долларов по ряду причин. Об этом он сказал во время форума "Украина-30".
Так, по его словам, украинская власть должна принять ряд законов.
Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.
Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей.
Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). Впрочем, соответствующий законопроект ВРП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.
Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность.
Ранее сообщалось, что США выделили на укрепление обороноспособности Украины $250 млн.
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