В понедельник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на 700 млн долларов по ряду причин. Об этом он сказал во время форума "Украина-30".

Так, по его словам, украинская власть должна принять ряд законов.

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Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила 2,1 млрд долларов.

Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: 700 миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас они должны были предоставить дату, когда будут выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за нескольких вещей.

Среди причин невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). Впрочем, соответствующий законопроект ВРП, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

Есть еще несколько экономических законов, которые мы должны сделать. Такая договоренность.

Ранее сообщалось, что США выделили на укрепление обороноспособности Украины $250 млн.

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