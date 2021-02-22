Кабинет министров Украины принял постановление об индексации пенсии в марте 2021 года. Повышенные выплаты будут получать около 8 млн украинцев.

Сообщается, что с 1 марта проведут индексацию пенсий на 11%. Ожидается, что повышенные пенсии будут получать 8 млн человек.

В среднем пенсии повысятся на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен.

Повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2 200 гривен тем, кто имеет длительный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Известно, что в 2021 году пенсии украинцам будут повышены в несколько этапов. "Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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