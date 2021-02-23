23-тий тур чемпионата Италии закончился безоговорочной победой туринского "Ювентуса" над "Кротоне" со счетом 3:0, что позволило хозяевам выйти на третье место в Серии А.

Защитники "Кротоне" сопротивлялись до 39-минуты, когда их визави из "Юве" Алекс Сандро отдал безупречную передачу "верхом" в штрафную площадку соперников, после чего форвард Криштиану Роналду ювелирно замкнул голевую схему. При этом, под конец тайма Роналду забросил в ворота еще один мяч также с помощью головы.

Отмечается, что перерыв отобрал у "Кротоне" одного из ключевых игроков защиты - Луперто, который получил травму еще в средине первого тайма. Тренерский штаб "Ювентуса", видимо, решил уничтожить боевой дух гостей, так как на 66-й минуте Маккени, благодаря своему взятию ворот, сделал счет разгромным. Таким образом, туринцы получили 45 очков и заняли третью позицию в рейтинге чемпионата.

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Кроме того, Роналду продлит контракт с "Ювентусом". Итальянские СМИ утверждают, что Криштиану является центральной фигурой в команде Андреа Пирло. В нынешнем сезоне нападающий забил 22 гола в 23 матчах в рамках всех соревнований.

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