Роналду продлит контракт с "Ювентусом" [ Редактировать ]
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина "Ювентус" собирается продлить соглашение с лидером команды Криштиану Роналду. Португальский футболист может подписать контракт с грандом Серии А до июня 2023 года.
Об этом сообщает ua-football.com со ссылкой на информацию от Football Italia и Tuttosport.
К слову, в пятницу, 5 февраля, Роналду исполнится 36 лет. Таким образом, к финалу контракта ему будет 38 лет.
Итальянские СМИ утверждают, что Криштиану является центральной фигурой в команде Андреа Пирло. В нынешнем сезоне нападающий забил 22 гола в 23 матчах в рамках всех соревнований.
Текущий контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года. За "Ювентус" Криштиану выступает с 2018-го.
Ранее мы писали о том, что "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" готовят звездный обмен. "Ювентус" готов попрощаться со звездным форвардом ради Погба.
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