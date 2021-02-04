Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина "Ювентус" собирается продлить соглашение с лидером команды Криштиану Роналду. Португальский футболист может подписать контракт с грандом Серии А до июня 2023 года.

Об этом сообщает ua-football.com со ссылкой на информацию от Football Italia и Tuttosport.

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К слову, в пятницу, 5 февраля, Роналду исполнится 36 лет. Таким образом, к финалу контракта ему будет 38 лет.

Итальянские СМИ утверждают, что Криштиану является центральной фигурой в команде Андреа Пирло. В нынешнем сезоне нападающий забил 22 гола в 23 матчах в рамках всех соревнований.

Текущий контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года. За "Ювентус" Криштиану выступает с 2018-го.

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