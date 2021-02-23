Перед началом действия адаптивного карантина Министерство здравоохранения поделило Украину на зоны. В "зеленую" зону пока не попала ни одна область страны.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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В "красной" зоне карантина оказались Ивано-Франковская и Черновицкая области, в которых наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса.

Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, согласно данным Минздрава, оказались в "оранжевой" зоне карантина.

Остальные области Украины, а также Киев попали в "желтую" зону карантина.

Напомним, адаптивный карантин в Украине вступит в силу уже в среду, 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.

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