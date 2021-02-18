Адаптивный карантин в Украине: перечень новых запретов [ Редактировать ]
С 24 февраля в Украине начнет действовать адаптивный карантин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров. Согласно постановлению, карантин в стране будет действовать до 30 апреля.
В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Информацию об этом будут публиковать на сайте Кабмина и Минздрава.
"Зеленый" уровень устанавливается на всей территории страны в случае, когда:
- уровень заболеваемости на грипп и ОРВИ на территории страны не менее, чем в 13 регионах не превышает 50% эпидпорога;
- коэффициент выявления случаев COVID (методом ПЦР и по определению антигена) меньше 5%.
С 24 февраля на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности.
В "желтой" зоне запрещается:
- находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;
- находиться на улице без документов, подтверждающих личность;
- самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;
- пересечение границы иностранцами или лицами без гражданства без наличия полиса страхования, который определенных групп;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и прочих) мероприятий (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 квадратных метра (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнено более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);
- разрешено проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%);
- посещение кинотеатров и других заведениях культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);
- перевозка пассажиров в транспорте в количестве большем, чем мест для сидений;
проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;
- работа с 24:00 до 7 утра общепитов;
- размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами;
- работа хостелов;
- посещение учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников;
- проведение массовых мероприятий в школах и университетов в присутствии зрителей;
- проведение плановых госпитализаций, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;
- деятельность спортивных и фитнес клубов, которые не обеспечивают размещение посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;
- посещение посторонними заведений соцзащиты.
"Оранжевый" уровень применяется в случае появления хотя бы одного из данных признаков:
- превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ;
- загруженность больничных коек более, чем 65%;
- количество тестирований на COVID-19 на протяжении 7 дней менее, чем 300 на 100 тысяч населения;
- количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения на протяжении 7 дней;
- коэффициент выявления COVID-19 более 20%;
- увеличение общего числа госпитализаций более, чем на 50% за неделю.
На "оранжевом" уровне действуют те же ограничения, что и на "желтом", но могут вводиться усиленные меры контроля за соблюдением карантина.
Красный уровень применяется в случае наличия следующих признаков на протяжении трех дней подряд:
- загруженность больничных коек более, чем 65%;
- количество тестирований на 100 тысяч населения менее 300;
- количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.
Красная зона устанавливается на протяжении 48 часов после наступления оснований для ее введения. В красной зоне запрещены:
- прием посетителей общепитом;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа заведений культуры;
- проведение массовых мероприятий;
- спортивные матчи проводятся без зрителей;
- посещение образовательных учреждений.
Ранее сообщалось, что в Украине возвращают адаптивный карантин. Также мы писали о том, что теперь попадать в каждую из категорий города будут по новым правилам.
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