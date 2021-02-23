В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.
Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний.
Напомним, по результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19.
При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 22 февраля, в Украине была зарегистрирована вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield)
Встреча пройдет с крупнейшим производителем
Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Греции
Игорь Кузин рассказал, что за неделю до прогнозируемого начала COVID-вакцинации списки на прививку еще не готовы