Во вторник, 23 февраля, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса. Препарат компании AstraZeneca будет использоваться на первой стадии вакцинации украинцев.

Груз в аэропорт "Борисполь" доставил самолет Турецких авиалиний.

Напомним, по результатам клинических испытаний, средняя эффективность вакцины составила 70%. Считается, что ни один из ее ингредиентов не может привести к заболеванию COVID-19.

При этом среди вакцинированных резко снижается уровень заболеваемости.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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