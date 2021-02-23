На территории Украины начнется строительство железнодорожного пути из Львова до Европейского Союза в 2021 году. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович на форуме "Украина 30".

По его словам, работы удаться закончить достаточно быстро, таким образом, Украина соединиться с территорией Европы. Этот отрезок пути станет началом высокоскоростной ветки.

Мы уже в этом году планируем, что начнем строить небольшой кусочек этого общего проекта. Он сочетает Львов (станция Скнилов) с Европой. Мы надеемся, что нам удастся это оперативно сделать и это будет первая ласточка и коннект наш с Европой, и этот кусок станет началом высокоскоростного сообщения.

Отмечается, что за полгода специалисты из Украины проводили консультации с иностранными партнерами. Также Абрамович добавил, что проект станет вполне достойным конкурентом авиационного транспорта, к тому же он имеет ряд преимуществ. Например, то, что железнодорожные вокзалы зачастую находятся в центральной части городов. В случае воплощения проекта в жизнь, расстояние между Киевом и Львовом в 611 километров можно будет преодолеть всего за 2 часа.

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Кроме того, вокзалы Украины превратят в торгово-развлекательные комплексы. Такое решение позволит им перестать быть убыточными объектами для экономики государства.

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