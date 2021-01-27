Министр инфраструктуры Владислава Криклия заявил о намерении превратить вокзалы Украины в торгово-развлекательные комплексы.

По его словам, такое решение позволит им перестать быть убыточными объектами для экономики государства.

Шесть украинских вокзалов перейдут в концессию (договор между государством и предпринимателем). Среди них:

Киевский,

Винницкий,

Харьковский,

Днепровский,

Николаевский

вокзал города Чоп.

Список планируют увеличить. По словам Криклия, переход вокзалов в концессию начнется уже в этом году.

Сейчас по ним завершается технико-экономическая оценка. В этом году страна уже запустит конкурсы для выбора "владельцев" вокзалов.

По одному из вариантов, получать объекты концессионеры будут в пакете "1+1" - к большим вокзалам в догрузку будут идти маленькие. Это позволит вокзалам маленьких городов, которые не так интересны предпринимателям, быстрее перейти в концессию. Большой и маленький вокзал должны географически находиться рядом, потому что, по логике министра, не все концессионеры предпочтут контролировать два бизнеса в разных углах Украины.

В концессию могут войти также станции поездов. Сейчас министерство инфрастуктуры изучает, какие из них подойдут для передачи инвесторам.

Пока идет речь о вокзалах, но мы ими не ограничиваемся. Сейчас мы изучаем возможности и относительно меньших объектов, где мы, например, можем предложить совместное управление как форму концессии.

Ранее мы писали о том, что в США построят вокзал для авиатакси. Предполагается, что стоимость поездки будет такой же, как и у первого класса такси, но по мере роста популярности технологии цена будет уменьшаться.

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