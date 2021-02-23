Песня на украинском языке собрала рекордное количество просмотров на YouTube (видео) [ Редактировать ]
Источник: YouTube
Клип группы KAZKA "Плакала" собрал рекордное количество просмотров на YouTube. С 25 сентября 2018 года, когда видео залили на сеть, его посмотрели более 360 млн раз.
Это рекорд для украинского коллектива - впервые песня на украинском языке набрала столько просмотров.
Напомним, что "Плакала" занимала 10-е место в мировом рейтинге Shazam, лидировала в чартах Болгарии, Молдовы, Беларуси, Литвы и России.
С тех пор KAZKA выпустила несколько новых песен и клипов, но превзойти по популярности "Плакала" так и не удалось.
Напомним, что самым просматриваемым роликом на YouTube является клип на детскую песню Baby Shark ("Маленькая акула"). Видео уже посмотрели больше 8 миллиардов раз.
Ранее сообщалось, что солистка KAZKA станцевала в купальнике для хейтеров.
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