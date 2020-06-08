Фронтвумен группы KAZKA решила дать смелый ответ всем хейтерам и доказать им, что их мнение ее абсолютно не интересует. Певица сняла откровенный ролик, где она танцует полуобнаженная. Видео звезда выставила на своей странице в Instagram.

В подписи к кадру, вокалистка с иронией обратилась ко всем злостным хейтерам и сообщила, что этот танец посвящается им.

Настроение: танцевать для всех Хейтер 😈

Александра исполнила зажигательный танец, надев на себя минимальное количество одежды. Помимо выдающихся хореографических способностей, Александра Зарицкая похвасталась фигурой в нижнем белье.

Фанаты и злопыхатели тут же "засыпали" девушку комментариями. Кто-то возмущался, кто-то восхищался смелостью девушки.

"Сань, вот на видео на небе тучи, а ты светишь как солнышко!!", "Как можно быть хейтером Саши?", "Класс.. без комплексов..👏👏👏 очаровательная", комментировали подписчики.

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Некоторые благодарили Сашу за то, что благодаря ее открытости и уверенности в себе они научились принимать себя со всеми комплексами и недостатками.

Блин, а я благодаря Саше начала себя любить. Она такая открытая, хочу быть такой же 😳💕

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