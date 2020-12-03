Что смотрели украинцы в 2020 году: ТОП-20 видео на YouTube [ Редактировать ]
Источник: YouTube
YouTube опубликовал рейтинг самых популярных видео на видеохостинге, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине 2020 году. Рейтинг опубликован в официальном блоге Google Украина.
Среди авторских видео украинские пользователи предпочитали развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.
В рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвла "Холодок".
Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу - "Холостячка" и "От пацанки до панянки". Также в десятку попали интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону и сюжет об острове Бали c канала Антона Птушкина о путешествиях.
ТОП-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году:
- Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародія)
- Холостячка - Выпуск 1 от 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленского, Ермак, кидок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона
- Вернулись в ШКОЛУ на Один День Челлендж !
- Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- MORGENSHTERN - главный шоумен России-2020 / вДудь
- CADILLAC (ПАРОДІЯ) - MORGENSHTERN & Элджей | ЗНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)
- Бали и почему все на нём помешались. Большой Выпуск
- ЗА СКОЛЬКО МИНУТ ОПАРЫШИ СЪЕДЯТ БУРГЕР?
В ТОП-10 музыкальных клипов, которые занимали первые места в трендах, только два ролика украинских артистов - это Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.
Все остальное - это российские поп- и рэп-исполнители, а также панк-рейв-группы и премьерные видеоклипы российских блогеров.
Рейтинг 2020 года возглавила песня "Краш" певицы Клавы Кока и исполнителя Niletto.
ТОП-10 музыкальных видео 2020 году в Украине:
- Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)
- LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)
- ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)
- MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - ПИКАЧУ
- Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
- MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac (СЛИВ КЛИПА, 2020)
- Dabro - Юность (Official video)
- MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]
- Баста & Zivert - неболей
- MONATIK & Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА
Напомним, что с YouTube пропали популярные советские мультфильмы.
Ранее сообщалось, что Despacito в прошлом: на YouTube новый рекордсмен по просмотрам.
по теме
В 2020 году видеохостинг YouTube отказался от традиционной компиляции лучших роликов года YouTube Rewind
Через карантинні обмеження українці дедалі частіше купують онлайн. Пік продажу зазвичай спостерігається на новорічні свята. На цей час припадає і найбільше шахрайств
Bad Bunny стал самым прослушиваемым исполнителем в 2020 году
Вот и наступила зима. За окном 1 декабря - а это всегда хороший шанс обнуляться и начать что-то новое
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания