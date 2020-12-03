Самым популярным видео этого года стала пародия от канала SILIRADA на хит Мэвла "Холодок" Источник: YouTube

YouTube опубликовал рейтинг самых популярных видео на видеохостинге, которые собрали наибольшее количество просмотров в Украине 2020 году. Рейтинг опубликован в официальном блоге Google Украина.

Среди авторских видео украинские пользователи предпочитали развлекательный и познавательный контент, а также интервью известных людей.

В рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube лидером стала пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мэвла "Холодок".

Второе и третье место заняли выпуски телевизионных шоу - "Холостячка" и "От пацанки до панянки". Также в десятку попали интервью Андрея Богдана Дмитрию Гордону и сюжет об острове Бали c канала Антона Птушкина о путешествиях.

ТОП-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году:

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В ТОП-10 музыкальных клипов, которые занимали первые места в трендах, только два ролика украинских артистов - это Artik & Asti и дуэт Дмитрия Монатика с Верой Брежневой.

Все остальное - это российские поп- и рэп-исполнители, а также панк-рейв-группы и премьерные видеоклипы российских блогеров.

Рейтинг 2020 года возглавила песня "Краш" певицы Клавы Кока и исполнителя Niletto.

ТОП-10 музыкальных видео 2020 году в Украине:

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Напомним, что с YouTube пропали популярные советские мультфильмы.

Ранее сообщалось, что Despacito в прошлом: на YouTube новый рекордсмен по просмотрам.