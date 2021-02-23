Министерство финансов получило от Минздрава проект документации на 2022 год/ фото: Газета.ру

После прохождения курса вакцинации от коронавирусной инфекции препарат вырабатывает в организме привитого человека антитела, которые способны обеспечивать защиту от COVID-19 на 12 месяцев. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Министерство здравоохранения резко отвергает возможность иммунитета от инфекции у украинцев только на 6 месяцев.

Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не произойдет какая-либо мутация, которая не была предусмотрена до этого.

Отмечается, что Министерство финансов получило от Минздрава проект документации с суммой на закупку вакцин на 2022 год.

Читайте также, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский заявил, что на кампанию вакцинации украинцев от коронавируса заложено 1,4 млрд гривен. Команды по вакцинации будут состоять из мобильных бригад и медиков, работающих на стационарных пунктах вакцинации.

Кроме того, в Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса, а после завершения входного контроля, партия вакцины будет расфасована для областей.

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