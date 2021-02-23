Во вторник, 23 февраля, в аэропорт Борисполь приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Так, первыми обладателями вакцины от коронавируса станут Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, первая партия вакцины состоит из 500 тысяч доз препарата Oxford/AstraZeneca (CoviShield).

Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первым этапом вакцинации.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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