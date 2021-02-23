Во вторник, 23 февраля, в Украину поступила первая партия вакцины от коронавируса. Уже со среды, 24 февраля, в стране начнется вакцинация от коронавируса. Об этом заявил в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

После завершения входного контроля, партия вакцины будет расфасована для областей. Завтра утром 11 автомобилей доставят дозы вакцины на областные склады.

После этого мобильные группы берут вакцину из склада и едут в учреждения здравоохранения... Вакцинация начинается именно с работников учреждений здравоохранения. Вакцинацию планируем начать уже завтра.

По его словам, будет несколько этапов вакцинации. На первом этапе будут прививать мобильные бригады.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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