Во вторник, 23 февраля, и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский заявил, что на кампанию вакцинации украинцев от коронавируса заложено 1,4 млрд гривен. Сумма может быть увеличена. Об этом пишет "ЮНИСЕФ-Украина".

Предварительно мы закладывали расчет на эту кампанию в этом году 1 млрд 400 млн. Эта сумма может быть увеличена в соответствии с тем, сколько будет вакцин и сколько будет сделано прививок... В первую очередь мы платим восемь тысяч гривен за готовность медучреждения (к вакцинации, - ред.), чтобы оно смогло приобрести средства индивидуальной защиты, а также горючее, если это мобильная команда.

"После этого мы платим за каждую полученную дозу 25 гривен за первую дозу, 60 гривен за вторую, таким образом стимулируя именно вторую прививку", - добавил он.

Также Вилинский отметил, что все сведения о сделанных прививках будут регистрироваться в электронной системе здравоохранения.

Команды по вакцинации будут состоять из мобильных бригад и медиков, работающих на стационарных пунктах вакцинации.

Договор с НСЗУ на проведение COVID-вакцинации заключает медучреждение, которое есть в перечне руководителя работ по ликвидации последствий распространения коронавируса. Как подчеркнул Виленский, сейчас в этом перечне 25 медицинских учреждений.

Всего же, по информации Минздрава, на всех этапах вакцинации в Украине планируют создать 600 мобильных бригад.

Виленский добавил, что НСЗУ выдвигает к медучреждениям, задействованным в вакцинации, ряд требований. Например, команда должна состоять из одного врача и двух медсестер или медбратьев, иметь средства защиты и возможность безопасно утилизировать упаковки от COVID-препаратов.

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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