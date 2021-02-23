Вспышка коронавируса на западе страны пока носит локальный характер. Тем не менее, рост заболеваемости наблюдается в еще трех областях. Такое заявление сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

В настоящее время вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку самых развивающихся регионов.

Ляшко отметил, что Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более 50% больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.

Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают".

Напомним, во вторник, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие из областей первыми получат долгожданный препарат.

Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.

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