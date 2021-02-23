Вакцина от COVID уже в Украине: Степанов показал фото [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, в аэропорт Борисполь приземлился самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Сейчас груз проходит растаможивание.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Министр отметил, что первая партия вакцины состоит из 500 тысяч доз препарата Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
"Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первым этапом вакцинации", - сообщил Степанов.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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