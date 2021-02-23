Во вторник, 23 февраля, в центре Киеве во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко задержали 17 человек. Об этом сообщила полиция Киева.

По факту столкновений под Офисом президента правоохранители возбудили уголовное дело.

Задержанных на Банковой протестующих доставили в полицейский участок.

Фото пострадавшего

Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции.

Следователи начали уголовное производство по статье 342 УК Украины, то есть сопротивление представителю правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на 3 года.

Напомним, в центре Киева проходит акция протеста против заключения украинского активиста Стерненко. Приморский районный суд города Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы.

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