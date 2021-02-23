Суд огласил приговор Стерненко [ Редактировать ]
Приморский районный суд города Одессы признал активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека. Его приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы, сообщает "РБК-Украина".
Стерненко возьмут под стражу в зале суда. Также у активиста конфискуют половину имущества.
Отмечается, что перед заседанием в суд не пускали свободных слушателей.
В январе суд отпустил Стерненко на поруки депутата от партии "Голос" Романа Лозинского и отменил домашний арест.
Его адвокат Маси Найем ранее сообщил, что Стерненко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).
Ранее мы писали о том, что суд отложил оглашение приговора Стерненко. Активист считает, что перенос состоялся из-за давления со стороны ОП и ОГПУ, которые требуют его немедленно задержать.
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