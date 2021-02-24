Во вторник, 24 февраля, в Волынской области женщина родила по дороге в роддом. Гражданка решила самостоятельно добраться до родильного, однако не успела и родила сына в дороге.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Так, около 16:00 к полицейским подбежал мужчина, который сообщил, что неподалеку женщина самостоятельно рожает в машине, и ее необходимо быстро доставить в больницу. Когда правоохранители подошли к автомобилю, женщина уже держала на руках ребенка.

Как выяснилось, она самостоятельно отправилась в роддом, так как мужа в то время не было дома. Добраться в больницу женщина не успела и родила в дороге.

За 5 минут полицейские доставили женщину в больницу Владимира-Волынского, там ее уже ждали врачи. 31-летняя гражданка родила мальчика. Это уже четвертый ребенок в семье, с ним и с женщиной все хорошо.

Ранее мы писали о том, что в Николаеве младенец родился, не доехав до роддома.

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