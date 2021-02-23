Во вторник, 23 февраля, в поликлинику Николаева № 4 обратился мужчина с просьбой о помощи рожающей жене. Об этом сообщает Управление здравоохранения на своей странице в Facebook.

Врач-гинеколог Грабчак Людмила Ивановна успешно приняла роды.

У счастливой пары родилась девочка весом 3,5 кг. После этого роженицу и новорожденную перенаправили в роддом № 1. И мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Поздравляем семью с новорожденным! Гордимся профессионализмом коллег!

Ранее мы писали о том, что в Харькове неадекватная мать бросила посреди улицы ребенка и сбежала. Вскоре полицейские установили личность горе-матери. Выяснилось, что это 30-летняя харьковчанка, которая употребляет наркотики.

Напомним, акушер-гинеколог одного из роддомов Пакистана продал новорожденного ребенка, родители которого не смогли оплатить счет за роды. Шокирующий инцидент произошел в городке Туламба, что в провинции Пенджаб

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