В Николаеве младенец родился, не доехав до роддома [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, в поликлинику Николаева № 4 обратился мужчина с просьбой о помощи рожающей жене. Об этом сообщает Управление здравоохранения на своей странице в Facebook.
Врач-гинеколог Грабчак Людмила Ивановна успешно приняла роды.
У счастливой пары родилась девочка весом 3,5 кг. После этого роженицу и новорожденную перенаправили в роддом № 1. И мама и малышка чувствуют себя хорошо.
Поздравляем семью с новорожденным! Гордимся профессионализмом коллег!
Ранее мы писали о том, что в Харькове неадекватная мать бросила посреди улицы ребенка и сбежала. Вскоре полицейские установили личность горе-матери. Выяснилось, что это 30-летняя харьковчанка, которая употребляет наркотики.
Напомним, акушер-гинеколог одного из роддомов Пакистана продал новорожденного ребенка, родители которого не смогли оплатить счет за роды. Шокирующий инцидент произошел в городке Туламба, что в провинции Пенджаб
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Діти пішли на лиман і провалилися під лід - якби не випадковий свідок, самотужки навряд чи вибралися
ДБР затримало начальника управління фінзабезпечення Головного Управління Нацполіції в області та касира після того, як вони отримали 39 тисяч гривень "відкатів"
Во вторник, 23 февраля, в Киеве, проходит акция в поддержку активиста Сергей Стерненко
Во вторник, 23 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал заявление
Скільки коштувала вакцина державному бюджету, хто і коли отримає перші щеплення?