В полночь 9 февраля в полицию поступило сообщение из Дубровицкой районной больницы о том, что в приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя местная жительница. Во время медицинского осмотра выяснилось, что пациентка в послеродовом состоянии. Об этом сообщает полиция Ривненской области.

Медиков она уверяла, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Полицейским во время опроса призналась, что родила. Как оказалось, 8 февраля, около 2:30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась на седьмом месяце беременности.

Женщина родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозилку холодильника. По ее словам, ребенок родился мертвым. У нее началось послеродовое кровотечение, и она была вынуждена обратиться к врачам.

Дома у роженицы правоохранители нашли тело новорожденной девочки. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка.

На учете в женской консультации роженица не состояла. Муж уверяет, что беременности ничего не знал.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" (ст. 117 УКУ). Горе-маме грозит до пяти лет лишения свободы. Ее психическое здоровье проверят врачи.

Ранее сообщалось, что под Сумами мать-алкоголичка утопила младенца в выгребной яме.