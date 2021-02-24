В финской лаборатории Vita Laboratoriot специалисты подтвердили новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее был неизвестен медикам. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.

Таким образом, новый штамм инфекции был именован Fin-796H. Также было подтверждено два случая заражения новоиспеченным SARS-CoV-2, однако считается что инфицированных может быть намного больше.

Однако об этом варианте больше нигде не сообщали, и, следовательно, возможно, что происхождение этого варианта находится в регионе, где вирусное секвенирование мало или вообще не проводится.

Отмечается, что в настоящее время Министерство здравоохранения Финляндии работает над усовершенствованием имеющихся ПЦР-тестов, чтобы они смогли безошибочно определять и наличие в организме нового штамма COVID-19. Также утверждается, что инфекция может тайно распространяться в другие страны, в виду отсутствия корректной диагностики.

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Кроме того, в мире уже циркулирует около 4 тысяч вариантов коронавируса. Очень маловероятно, что разработанные вакцины не будут эффективны против новых штаммов коронавируса.

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