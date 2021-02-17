В США обнаружили гибридный штамм COVID [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах выявили гибридный штамм коронавируса. Он представляет собой слияние "американской" и "британской" мутаций SARS-CoV-2.
Гибридный штамм коронавируса обнаружила доктор Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории США, расположенной в штате Нью-Мексико.
По ее словам, новая мутация образовалась благодаря слиянию двух штаммов: британского B.1.1.7 и зародившегося в США B.1.429.
Сейчас известно лишь об одном случае заражения новой мутацией вируса. Пока о его заразности данных нет, однако не исключается, что инфицированных пациентов может быть больше.
Ранее мы писали о том, что ВОЗ обнародовала статистику заболеваемости COVID. С начала 2021 года заболеваемость коронавирусом в мире снизилась вдвое.
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