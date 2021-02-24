Пошел уже второй календарный год всемирной пандемии, которая наложила свой отпечаток на все сферы развлечений, в том числе на спортивные мероприятия. Не остался в стороне и футбол, а также сопутствующая ему индустрия, которым пришлось быстро приспосабливаться к новым ограничениям.

Отсутствие зрителей

С целью уменьшить количество больных и риск заражения на стадионе, руководства практически всех федераций приняли решение ограничить доступ к матчам зрителей. В некоторых странах посадку болельщиком снизили до приемлемого и относительно безопасного процента от общего числа мест, а в некоторых странах футбольные встречи стали проводить вообще без зрителей на трибунах. Сами футболисты и судейский состав тоже стали соответствовать правилам медицинских протоколов – отказались от рукопожатий, стали носить маски.

Проблемы с финансами

Только "Барселона" зарабатывает на продаже билетов на домашние матчи в сезон более 70 миллионов евро. Теперь этих денег клуб недополучит. Но если титульный клуб может хотя бы как-то зарабатывать на рекламе и продаже игроков, то у клубов победнее ситуация еще критичнее. Похожие проблемы возникли у букмекеров, которые принимают ставки на футбол и даже у производителей спортивной атрибутики. Параллельно начались проблемы с рекламными и медийными партнерами клубов.

Новые зарплаты и трансфер

Из предыдущего пункта вытекает еще одно следствие – так как клубы стали меньше зарабатывать, буду урезаться зарплаты футболистам и обслуживающему персоналу. Кого-то могут отправить в отпуск за свой счет на неопределенный срок. Скорее всего, руководства команд уже не будет тратить на покупку игроков десятки миллионов евро, ограничиваясь более скромными контрактами или арендой.

Проблемы с передвижением

"Коронавирусные" проблемы затронули не только болельщиков на трибунах и ставки на футбол онлайн, но и логистику клубов. Во-первых, если домашние чемпионаты клубы небольших стран еще могли проводить без перелетов, то в случае с большими государствами и тем более международными встречами возникли трудности.

Во-вторых, периодически страны закрывают границы из-за новых штаммов или из-за усиления карантинных мер – такие форс-мажоры не могут не отражаться на футбольной индустрии.