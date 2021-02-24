Більше не мер. Офіційно. Харківські депутати нарешті взяли до відома факт смерті Геннадія Кернеса і достроково припинили його повноваження міського голови. І тим самим відкрили шлях до позачергових виборів мера.

Нагадаю, Кернес помер після тривалої хвороби ще 16 грудня. Минуло вже два місяці, а міськрада так і не подала до парламенту повний пакет документів, необхідних для призначення голосування. Обрати собі голову харків'яни зможуть не раніше, ніж восени. Наразі обов'язки мера виконує секретар міськради.

Андрій Спаський, депутат Харківської міської ради, член політради політичної партії "Опозиційна платформа - За життя":