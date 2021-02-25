Проросійські бойовики обстрілювали не лише позиції Збройних сил. Надвечір окупанти вдарили по Хутору Вільному і заклали на його околицях протипіхотні боєприпаси.

Одна з мін розірвалася на подвір'ї місцевого жителя - його пронизало осколками. Медики намагались врятувати чоловіка, але поранення виявились надто тяжкими. Докладніше - Ігор Левенок.

Это мина ПОМ-2, закинули ее сюда с РПГ, в часнтый сектор, к гражданським залетіла. Установилась во дворе и дедушка подорвался.

Таку ганебну тактику і заборонену всіма конвенціями зброю окупанти використовують попри перемир'я. Скидають російські протипіхотні міни ПОМ-2.

Часто такі смертоносні сюрпризи бойовики вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, незважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. Зрештою, саме так і сталося. Кілька десятків мін російські найманці закинули в житловий сектор селища Золоте-4. На одній з них підірвався місцевий мешканець.

Володимир, житель Золотого-4:

Я в хате был, взрыв, я с женой. Тут жена прибегает его, мол, Витю ранило. Ну мы прибежали с женой, она перевязала его. Мы перетянули руку ему сразу жгутом. В хату затянули его.

Вот она, вот так вот пружины и шнурки и она отстреливает мину. Она отстреливает проволоку. А вот она, как раз, проволока.

Пораненого пенсіонера армійці евакуювали до найближчої лікарні. Та, на жаль, чоловік від поранень помер. Йому було сімдесят три роки.

Протипіхотні міни та розтяжки російського виробництва. Ними ворог рясно засіває українську землю. У разі виявлення таких предметів їх одразу знешкоджують.